No se da todos los días que en un evento de grandes dimensiones converjan talentos de WWE y AEW, como ocurrirá el próximo 4 de enero con Wrestle Kingdom 17. Ni que una reciente ex Superestrella del Imperio McMahon, Sasha Banks, vaya a formar parte de la cita, seguramente posicionándose como siguiente retadora de KAIRI o Tam Nakano, quienes lucharán por el Campeonato Femenil IWGP.

Una estampa que cobra fuerza tras el más reciente reporte de Mike Johnson de PWInsider.

« Como PWInsider.com avanzó semanas atrás , NJPW llevará a Varnado al evento , que contará con un KAIRI vs. Tam Nakano . Se espera que Varnado haga al menos un cameo . Varnado estará en Japón durante las próximas semanas antes del evento».

«Fuentes dentro de New Japan Pro-Wrestling han confirmado que Mercedes Varnado, también conocida como Sasha Banks, está actualmente camino a Japón y se espera que llegue mañana [por hoy] en previsión de su planeada aparición en el Tokyo Dome el miércoles 4 de enero de 2023 para Wrestle Kingdom 17.

Si las expectativas en lo referente a la calidad de los combate son altas, Rocky Romero se encarga ahora de darle bombo al «factor sorpresas», que según se destila de sus palabras en The Sessions de Renee Paquette, será importante para Wrestle Kingdom 17.

«He escuchado muchos rumores, pero no puedo confirmar ni negar nada en estos momentos. Cruzo los dedos, nunca sabes lo que podría pasar. Sin duda habrá sorpresas en el Tokyo Dome ».

