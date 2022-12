Está realizando Athena uno de los mejores trabajos de su carrera con esta suerte de «turn heel» que la ha llevado incluso a golpear a Aubrey Edwards y ser suspendida. Desgraciadamente, parece que AEW decide relegarla a Ring Of Honor, su marca secundaria.

No sé si la idea de Athena de triunfar como «All Elite» pasaba por ser Campeona ROH, pero de momento, tendrá que conformarse con ello, luego de derrotar a Mercedes Martinez en el reciente Final Battle, poniendo fin a un recorrido de «The Latina Sensation» bastante decepcionante, sin ninguna defensa en AEW TV.

Mercedes Martinez no tuvo ocasión de defender la correa fuera del ámbito Élite, pero ahora, Athena sí que gozará de tal privilegio, según anuncia Prestige Wrestling. «The War Goddess» se convierte en la principal atracción del evento Vendetta, previsto para el 21 de enero, poniendo el Campeonato Femenil ROH sobre la mesa frente a Miyu Yamashita.

