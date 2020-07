Seth Rollins: "El Ojo por Ojo de Extreme Rules no será bonito"

WWE dispuso su maratoniana programación del domingo con una primera parada en el programa The Bump esta mañana. Y entre los invitados, vimos a Seth Rollins, en una conexión a pocas horas de su combate "Ojo por Ojo" en Extreme Rules 2020 contra Rey Mysterio, que de cara a los espectadores, es el que está generando mayores comentarios debido a su insólita estipulación y a su potencial condición de despedida del enmascarado de los rings de WWE.

A grandes rasgos, Rollins reincidió en lo dicho en sus últimas promos, aunque ofreciendo algunas pistas de cómo lucirá su duelo con Mysterio (ya grabado esta semana) y hacia dónde podría discurrir la historia. De primeras, no quiso dar demasiadas esperanzas a los fans en cuanto a la belleza del enfrentamiento.

« No puedo prometerte que vaya a ser tan limpio como en 'Kill Bill'. No puedo prometerte que vaya a ser bonito . A ver, es una situación que se da por primera vez en WWE. Es una situación en la que yo no esperaba estar, así que al final, ganará quien consiga hacer el trabajo, quien consiga sacarle el ojo al otro, por muy grotesco que suene».

Y a continuación, valoró el papel de Dominik en esta rivalidad.

«Ciertamente, no esperaba que se involucrara como ha hecho. Ha estado al lado de su padre en todo momento. Mira, me he adelantado a muchas situaciones, y Dominik es una parte secundaria de esta situación. No necesita estar involucrado. Pero ha elegido entrometerse. Quiero defenderse a sí mismo, defender a su familia. Pero las acciones tienen consecuencias, así es. Si quiere ponerse en medio de este proceso, va a tener que ser sacrificado también.

«Me encantaría tener a Dominik de mi lado. Dominik es un joven con muchísimo talento. Fácilmente podría ser parte de un "bien mayor" en Raw, pero ha elegido quedarse junto a su padre, y es una pena».