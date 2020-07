previa de Extreme Rules 2020

Cargado de cierto morbo por la posibilidad de que suponga el último compromiso de Rey Mysterio en WWE, así como por la propia estipulación de tintes "gore" de su combate contra Seth Rollins, Extreme Rules 2020 llega a las pantallas el domingo bajo la denominación de "The Horror Show at Extreme Rules", a modo de festival de cine fantástico.

Como viene siendo habitual últimamente, los domingos de PPV en WWE Network son una maratón de contenido para quienes se atrevan a abordarlos y sólo el PPV en sí les sepa a poco. McMahonlandia tiene que justificar la valía de una suscripción de alguna manera, si bien quizás confundan a menudo cantidad con calidad.

Y WWE ya ha revelado la programación completa de su largo domingo de horror (esperemos que no en el sentido legítimo del término).

We've got your Sunday covered!



10:30 a.m. ET - @WWETheBump

12 PM ET - The Best of #ExtremeRules

3 PM ET - WWE Ahora

6 PM ET - WWE #ExtremeRules Kickoff

7 PM ET - The Horror Show at WWE #Extreme Rules + WWE Watch Along@WWENetwork

https://t.co/wo9LP086qv