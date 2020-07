Seth Rollins realiza gran promo usando el filtro de Rey Mysterio

WWE está jugando muy bien sus cartas con el combate "Ojo por Ojo" entre Rey Mysterio y Seth Rollins en Extreme Rules 2020, que ya supimos se grabará de antemano empleando efectos generados por ordenador.

Porque de un lado, su promoción parece avanzar una despedida de "The Master of 619", con filtro de Instagram propio a modo de homenaje, después de revelarse que el veterano lleva desde marzo trabajando sin contrato y por ahora, no hay renovación a la vista, teniendo a AEW de alternativa muy factible.

Y de otro, ciertos prolegómenos nos llevan a pensar en que finalmente el bien triunfará y el bueno de la historia conservará su único ojo bueno.

Caso del que ahora nos ocupa, protagonizado por Rollins y ese filtro de Instagram que tanto juego puede dar. ¿Qué tal aplicarlo para una promo? Esto habrán pensado el "Monday Night Messiah" y WWE, a juzgar por la siguiente publicación, vía Gary Cassidy de Sportskeeda.

"Cos he won't be able to see when I'm done with him." pic.twitter.com/nQ8Oqga7g4