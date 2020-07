Cómo ver Extreme Rules 2020

Por primera vez en bastante tiempo, una edición de Extreme Rules llama la atención por sus estipulaciones especiales; algo que no debería ser noticia, pues precisamente ese es el concepto que WWE vende con este PPV. Todo, no hay mal que por bien no venga, dicen, a causa de su condición de cuarto gran evento de la compañía McMahon a puerta cerrada bajo la Era COVID-19.

Así, de inicialmente previsto para llevarse en vivo desde el SAP Center de San José (California) al Performance Center de Orlando (Florida), permitirá la inclusión, por lo que parece hasta el momento, de tres encuentros pregrabados en el show: precisamente, los que tendrán reglas fuera de lo común para los estándares de la programación de la empresa.

Este The Horror Show at Extreme Rules (que aquí en SÚPER LUCHAS seguiremos denominando Extreme Rules 2020 para no despistar a los lectores) llegará el próximo domingo 19 de julio, y como de costumbre, otra vez irremediablemente desde la comodidad de sus casas, les ofrezco las horas de emisión en los principales países de habla hispana, junto a los distintos canales de seguimiento.

► Horarios por país

(Kickoff)

Ciudad de México (México) - 5:00 PM

Madrid (España) - 0:00 AM del domingo 19 de julio

Santiago (Chile) - 6:00 PM

Buenos Aires (Argentina) - 7:00 PM

Bogotá (Colombia) - 5:00 PM

Asunción (Paraguay) - 6:00 PM

Belmopán (Belice) - 4:00 PM

Caracas (Venezuela) - 6:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) - 4:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) - 5:00 PM

La Habana (Cuba) - 6:00 PM

La Paz (Bolivia) - 6:00 PM

Lima (Perú) - 5:00 PM

Managua (Nicaragua) - 4:00 PM

Montevideo (Uruguay) - 7:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) - 6:00 PM

Quito (Ecuador) - 5:00 PM

San José (Costa Rica) - 4:00 PM

San Juan (Puerto Rico) - 6:00 PM

San Salvador (El Salvador) - 4:00 PM

Santo Domingo (Republica Dominicana) - 6:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) - 4:00 PM



(Show principal)

Ciudad de México (México) - 6:00 PM

Madrid (España) - 1:00 AM del lunes 20 de julio

Santiago (Chile) - 7:00 PM

Buenos Aires (Argentina) - 8:00 PM

Bogotá (Colombia) - 6:00 PM

Asunción (Paraguay) - 7:00 PM

Belmopán (Belice) - 5:00 PM

Caracas (Venezuela) - 7:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) - 5:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) - 6:00 PM

La Habana (Cuba) - 7:00 PM

La Paz (Bolivia) - 7:00 PM

Lima (Perú) - 6:00 PM

Managua (Nicaragua) - 5:00 PM

Montevideo (Uruguay) - 8:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) - 7:00 PM

Quito (Ecuador) - 6:00 PM

San José (Costa Rica) - 5:00 PM

San Juan (Puerto Rico) - 7:00 PM

San Salvador (El Salvador) - 5:00 PM

Santo Domingo (Republica Dominicana) - 7:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) - 5:00 PM



► Cartel

CAMPEONATO WWE; ESTIPULACIÓN POR DETERMINAR

Drew McIntyre (c) vs. Dolph Ziggler

CAMPEONATO FEMENIL RAW

Asuka (c) vs. Sasha Banks

WYATT SWAMP FIGHT

Braun Strowman vs. Bray Wyatt

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs. Nikki Cross

CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS

Apollo Crews (c) vs. MVP

OJO POR OJO

Rey Mysterio vs. Seth Rollins



