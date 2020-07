AJ Styles no acabó con The Undertaker: "Ahora con público"

Fue enterrado por El Enterrador en WrestleMania 36 pero tiene ganas de continuar con la rivalidad. Así de claro: AJ Styles no acabó con The Undertaker. Hasta ahora ha luchado con él únicamente dos veces y no le parecen suficientes, aunque en ambas salió derrotado.

El actual Campeón Intercontinental WWE pone sobre la mesa un nuevo desafío en el que va incluido una condición. No una estipulación. Una condición que hasta hace poco seguro que nadie pensó que fuera necesaria decirla. Pero en el mundo en que nos encontramos sí lo es.

► AJ Styles no acabó con The Undertaker

Como dijo el fenomenal dijo a mi compañero Vicente Beltrán en ViBe & Wrestling, quiere luchar con Taker con público.

"Si pudiera hacer que él volviera a un encordado para enfrentarnos frente a miles de personas no lo dudaría por un momento. Pero, ¿va a suceder? ¿Él aceptaría? Probablemente no. Si ha decidido que su carrera ha acabado, lo respeto. Hizo todo lo que tení que hacer y sé que es suficiente. Ni siquiera me puedo imaginar haciendo lo que él ha hecho durante tanto tiempo. Creo que se ha ganado el derecho de decidir cuando ha acabado. Pero obviamente le ofrecería la oportunidad".

Y hablando de poner fin a una carrera legendaria en la lucha libre profesional, Styles también se acerca a su retiro.