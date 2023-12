Dominik Mysterio reprende al Judgment Day tras NXT Deadline 2023

Dominik Mysterio perdió el Campeonato Norteamericano ante Dragon Lee en NXT Deadline 2023.

Y en medio de su enfado se tomó un momento detrás del escenario para dedicar un mensaje poco amable al Judgment Day.

EXCLUSIVE: An angry “Dirty” @DomMysterio35 leaves #NXTDeadline questioning why The Judgment Day didn’t have his back against @dragonlee95. pic.twitter.com/jZEkgGHlBI

— WWE (@WWE) December 10, 2023