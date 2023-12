En diciembre de 2023, más de tres años después de su debut -su primera lucha en WWE, contra Seth Rollins en SummerSlam 2020; en realidad, es parte de la compañía desde que era un niño- Dominik Mysterio puede decir con seguridad a todos quienes dudaron de él que estaban equivocados.

Del éxito que ha tenido hasta ahora, que está teniendo el joven luchador, habla Booker T en el episodio más reciente de su podcast, The Hall of Fame. Ello camino a la defensa que Dominik hará del Campeonato de Norteamérica en NXT Deadline 2023 dentro de unas horas ante Dragon Lee.

► Booker T elogia a Dominik Mysterio

«Dominik Mysterio ha tenido un año increíble como villano, un tipo que los fanáticos realmente desprecian, siendo un tipo al que los fanáticos quieren ir a la arena y pagar un boleto para despreciar. Ha hecho un trabajo excepcional tanto en la lista principal como al venir a NXT y darle mucha más intensidad al juego. Lo que ha hecho por NXT, no veo a nadie más haciendo un trabajo mejor que Dom.

«Puede que me esté yendo un poco aquí, pero realmente creo que podrías poner a cinco tipos en la WWE como MVP del año, y Dom podría ser uno de esos nombres, y realmente creo que, al final de esa encuesta, Dominik sería el MVP del 2023, sin lugar a dudas. Realmente creo eso. Este chico cambió por completo el juego y mostró lo que realmente significa ser un artista. Lo que hace fuera del ring es increíble. Pero luego me fijo en lo que hace dentro del ring, es tan malditamente extraordinario. Hablo con mis estudiantes y les digo, en la lucha libre, no hay una forma incorrecta de hacer esto siempre y cuando lo hagas bien. Él tiene todos esos elementos en los que puede que no sea tradicional, pero es correcto, cada maldita vez.

«Eso es lo que me encanta de ver a Dominik hacer su trabajo en el ring y, como dije, lo que ha hecho fuera del ring, no ha sido mucho, pero definitivamente te hace sentir algo. Puede que no recuerdes un discurso de Dominik [pero recuerdas los abucheos]. Eso es lo que quiero decir con artista. Definitivamente ha abrazado esa parte del juego, así que mucho crédito para ese joven.»

► El cartel de NXT Deadline 2023