Dominik Mysterio: «Llevo dos años cargando con WWE»

En la mitología griega, el titán Atlas era el responsable de sujetar el peso de los cielos sobre sus hombros, una carga impuesta como castigo por Zeus. A Dominik Mysterio no lo ha castigado nadie, de hecho, es él mismo quien lo ha hecho con su padre, Rey Mysterio, pero igualmente siente la pesada carga de la WWE sobre su espalda.

EXCLUSIVE: #WWENXT North American Champion "Dirty" @DomMysterio35 states he was scouting his competition for Saturday's #NXTDeadline, expressing his displeasure at having to face @DragonLee95 again. #SmackDown pic.twitter.com/t6QZS8YOG2

— WWE (@WWE) December 9, 2023