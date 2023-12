Daniel García iba a unirse al Blackpool Combat Club pero finalmente fue a la Jericho Appreciation Society. Bryan Danielson imagina cómo lo hubiera cuidado de haberlo tenido como pupilo en su facción con Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta en un reciente video para las redes de AEW después de su victoria frente a él dentro del Continental Classic en Rampage.

EXCLUSIVE: Bryan Danielson explains his actions at the end of his #AEWContinentalClassic match against Daniel Garcia on #AEWRampage@bryandanielson pic.twitter.com/6bJT2nTvy5 — All Elite Wrestling (@AEW) December 9, 2023

► Si Daniel García hubiera ido al BCC…

«A veces hago cosas y no sé por qué. Cuando regreso aquí y medito, descubro el porqué. Muchas cosas surgieron cuando comenzó ese combate. Muchas cosas que datan del año pasado. Cosas que intento olvidar, pero mi cuerpo las recuerda. El año pasado, le dije a Daniel García que toda su vida había deseado ser luchador, no un artista deportivo. ¿Y qué ocurrió? Cuando me enfrenté a Chris Jericho en una lucha por el título mundial de Ring of Honor, él me traicionó por completo. Lo entiendo. Lo entiendo. Eso sucede en la lucha libre. Pero si hubiera ingresado a la BCC, lo habría tratado como a un hijo. Lo habría tratado como a un hijo».

«También emerge este miedo. Le prometí a mi hija que este sería mi último año a tiempo completo como luchador profesional. El temor de que, cuando llegue a casa y cumpla esa promesa, ya no me quiera. No pude expresarlo claramente cuando estaba en el ring. Pero mi cuerpo lo sintió. Mi cuerpo sintió ese miedo porque, eventualmente, ella crecerá y no querrá a su papá cerca. ¿Estoy renunciando a esta pasión que amo tanto por alguien que quizás ni siquiera me quiera? Pero luego, como ya he mencionado antes, es cuando debes mirar profundamente para saber si realmente comprendes lo que es el amor. Dejaré de ser un luchador a tiempo completo y regresaré con mi hija. Estaré con mi hijo, incluso cuando no me quieran allí. Aunque no me quieran, me necesitan. Puedes verlo en Daniel García. El año pasado, no me quería allí, pero un año después, todavía lucha por encontrar su identidad. Me necesitaba allí. Eso no justifica escupir. Si quieres saber por qué escupí a Daniel García, eso es por qué«.