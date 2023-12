Esta noche, Ethan Page estará luchando con Kenny Omega en AEW Collision en Canadá. La última vez que lo hizo en su país natal fue cuando enfrentó a MJF por el Campeonato Mundial en junio. Fue a partir de entonces cuando poco a poco se fue alejando de la programación All Elite y acercándose a ROH. Pero en unas horas estará volviendo a ella, y lo hará con la intención de que The Best Bout Machine se gane su sueldo, que es mayor al de All Ego.

EXCLUSIVE: Backstage cameras catch up with a heated and motivated "All Ego" Ethan Page before his match against Kenny Omega on #AEWCollision! Watch #AEWCollision TONIGHT at 8pm ET/7pm CT on TNT@OfficialEGO | @KennyOmegamanX pic.twitter.com/MmvyCEQ6aP — All Elite Wrestling (@AEW) December 9, 2023

► Ethan Page vs. Kenny Omega

«Bueno, hace dos días me lanzaron contra una mesa. Mis costillas no están al 100%. Así que me estás diciendo que este es uno de los combates más importantes de mi carrera y no me siento muy bien en este momento. Encima de eso, algo que me ha estado molestando toda la semana es que la gente literalmente me ha estado felicitando por tener anunciado un combate contra otro hombre que respira el mismo aire que yo. No sé por qué la gente siente la necesidad de felicitarme por conseguir un combate estelar en el país en el que nací. Así que no estoy de buen humor, pero estoy al 100% aquí porque es mi trabajo, y voy a hacer mi trabajo.

«Me aseguraré de ganarme mi salario esta noche. Sé a ciencia cierta que Kenny Omega gana más dinero que yo, así que me aseguraré de que gane su salario hoy. ¿Eso responde tu pregunta sobre mi emoción por el combate de esta noche? Estoy de mal humor. Que todos en este vestuario me den palmaditas en la espalda por luchar contra alguien más solo demuestra lo débil que es la mentalidad de todos aquí, y mi mentalidad para esta noche es asegurarme de que Kenny Omega gane su salario.»