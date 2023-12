JD McDonagh aprueba el regreso de CM Punk a WWE

JD McDonagh no suele estar a favor más que de hacer el mal. Por eso se unió a The Judgment Day. Pero atendamos a sus tiempos en NXT o NXT UK. No verás al luchador irlandés mostrando su cara más amable. No obstante, sí está de acuerdo con el regreso de CM Punk a WWE.

Aquí entra también el que no muchos en WWE sabían de su aparición en Survivor Series. El exCampeón de Peso Crucero precisamente era uno de ellos. Entendemos que todos en WarGames, empezando por Seth Rollins, quien desde ese mismo momento comenzó a preparar su rivalidad con el Best in the Word. Pero sigamos con McDonagh para conocer su punto de vista.

► JD McDonagh habla de CM Punk

«Sí, simplemente estaba observando a la multitud, viendo quién reaccionaba y con qué intensidad lo hacían. Al final del día, lo entiendo. Comprendo que esto es un negocio y estamos aquí para ganar dinero para la empresa. Si observas los números en redes sociales del fin de semana, si ves la audiencia de RAW esta semana, el tipo genera dinero para la empresa, atrae la atención al producto. Ahora estaré en los shows en los que él esté, atrayendo más atención a eso, así que todo bien en mi libro. Veremos cómo va y de cualquier manera, será interesante estar entre bastidores y ver todo suceder,» dijo el nativo de Bré a Alex McCarthy, del Daily Mail.

Cuando le preguntaron si se enteró del regreso de Punk justo antes de la lucha, McDonagh dijo: «Sí. Para mí fue solo ruido de fondo y pensé: ‘OK, genial. Necesito concentrarme en lo que está pasando aquí.'»

JD McDonagh y CM Punk nunca han compartido las cuerdas hasta ahora. Cuando el Chicago Made se fue de WWE en 2014, The Irish Ace aún no se había hecho un nombre en Europa; de hecho, ese año solo tuvo un combate. No sería hasta 2016-2018 cuando realmente llamara la atención del mundo luchístico, en especial desde el Reino Unido.