WWE anuncia que realizará un nuevo Undertaker 1deadMAN Show durante el fin de semana de Royal Rumble 2024, evento premium que se hará el 27 de enero. A continuación leemos todos los detalles en el comunicado de la empresa. Estos eventos particulares de El Enterrador están siendo todo un éxito entre el Universo WWE.

► Próximo Undertaker 1deadMAN Show

«WWE anunció que las entradas para UNDERTAKER 1 deadMAN SHOW, que se llevará a cabo el domingo 28 de enero en el Bilheimer Capitol Theatre en Clearwater, Florida, estarán disponibles para su compra a partir de las 10 a.m. hora del este del viernes 15 de diciembre de 2023, en www.rutheckerdhall.com.

Una preventa exclusiva comenzará a las 10 a.m. hora del este del jueves 14 de diciembre. También estarán disponibles un número limitado de entradas VIP, que incluyen asientos de primera y un encuentro con The Undertaker.

UNDERTAKER 1 deadMAN SHOW contará con la presencia del legendario luchador de la WWE, The Undertaker, en un entorno íntimo, compartiendo historias nunca antes escuchadas de su carrera en el Salón de la Fama y respondiendo preguntas de la WWE Universe presente. El espectáculo ha agotado localidades en Nashville, Filadelfia, Boston, Los Ángeles, Las Vegas, San Antonio y Londres desde su debut.

El evento tendrá lugar al día siguiente del 37º Royal Rumble en el Tropicana Field en St. Petersburg, Florida, y un día antes de Monday Night Raw en el Amalie Center en Tampa, Florida. Las entradas para el Royal Rumble están disponibles en www.royalrumble.com y las entradas para Monday Night Raw a través de Ticketmaster».

De cuando en cuando nos acordamos de aquellos tiempos en que The Undertaker protegía tanto su personaje que lo mantenía cuando no estaba trabajando, y en la actualidad está más cerca que nunca de los fanáticos, y estos, como no podía ser de otra forma, están encantados de tener esa posibilidad de compartir un momento íntimo con la leyenda viviente.