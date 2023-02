Así surgió "1deadMAN Show" de Undertaker

Desde que Undertaker dejara de luchar en cuadrilátero se ha dedicado a conceder entrevistas a diferentes medios norteamericanos (y españoles como ViBe & Wrestling) y ha ido dejando claro cómo ha sido ese proceso de pasar a ser un personaje durante 30 años, como Undertaker, a una persona común de carne y hueso como es Mark Calaway. Como parte de ese proceso surgió “1deadMAN Show”, el espectáculo que WWE suele realizar la noche antes de cada show importante y en el que Undertaker cuenta alguna de las anécdotas que le pasaron en sus tres décadas de luchador profesional pero, ¿Cómo surgió “1deadMAN Show”? os lo contamos a continuación gracias a la entrevista realizada por Sportnet.

► El origen de “1deadMAN” Show

“Creo que todo surgió tras mi discurso de introducción en el Salón de la Fama de WWE. Cuando volví entre bastidores todo el mundo se quedó mirándome y diciéndome de dónde había sacado toda esa labia. Siempre la había tendido ahí lo que ocurre es que no la había necesitado hasta aquel momento porque era un personaje, durante gran parte de mis 30 años de carrera, al que no le hacía falta hablar. Unas semanas después de aquello fue Bruce Prichard el que se me acercó y me comentó que por qué no hacíamos un show así. Al principio no estaba muy convencido porque aunque haya pasado mucho tiempo, sigo siendo muy reservado para muchas cosas, hay cosas de las que sigo sin querer hablar pero bueno, poco a poco le vamos dando forma al show y creo que habrá mucha gente que se lo pase bien y que se sorprenda con las cosas que cuento. Siempre habrá quien se sorprenda de ver a Mark Calaway en lugar de a Undertaker porque sí, yo era el ‘deadman’, el líder del vestuario y todas esas cosas pero me lo he pasado en grande haciendo de Undertaker y fue muy fácil sobre todo en los inicios porque no tenía que preocuparme por las redes sociales o por la gente grabándome a cada minutos por la calle o en un supermercado. Me lo pasé realmente y las historias que sí que puedo contar son muy divertidas y estoy empezando a disfrutar con este ‘1deadMAN Show’ y con la fanaticada que viene a verme.