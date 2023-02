Cody Rhodes elogia a Seth Rollins y Sami Zayn

Que Cody Rhodes es el chico bueno y la cara amable de la compañía ya lo sabíamos. Que Cody Rhodes va a disputarle el Indiscutible Campeonato Mundial de WWE a Roman Reigns en el evento estelar de WrestleMania 39 también, pero lo que no sabíamos hasta el momento es cómo el bueno de Rhodes elogia a dos Superestrellas que podrían hacerle sombra, como son Seth Rollins y Sami Zayn por las actuales historias que están desarrollando en sus respectivos programas. Lo hizo con unas declaraciones en el Daily Mail que os dejamos a continuación.

►La creatividad de Seth Rollins y Sami Zayn

“Me encanta que menciones la historia de Bloodline porque corre paralela a la mía, creo que a veces los fanáticos de la lucha piensan que tienen que fijarse en una historia o en la otra, que tienen que sentir y emocionarse con una o con la otra pero, ¿por qué no hacerlo con las dos a la vez?, creo que la gente se suscribe para tener todo lo posible en el mismo momento, no para una sola cosa en un momento determinado. Ahí es donde realmente se necesitan planificadores inteligentes e individuos creativos para superponer y solapar historias que se entrecrucen o no tienen que crear y generar cosas en los fanáticos; pero es muy importante, y esto es algo que aprendí cuando estaba fuera, es que si alguien lo está haciendo muy bien, y está entreteniendo y ayudando a hacer avanzar la nave, no tiene por qué quitar protagonismo a otro que puede que lo esté haciendo igual de bien, en este caso yo pondría como ejemplos a Sami Zayn en SmackDown y a Seth Rollins en Raw.

“Seth era otro cuando me fui, que realmente ha cambiado y siguió cargando con Raw a su espalda. Esperaba que estas cosas convergieran, y sigo esperando que converjan solo porque tenemos estas maravillosas opciones. Con todo el respeto del mundo a uno de los mejores de la historia como es The Rock, parece que Seth y Sami son los que en este momento entrarían a formar parte de la lista de esos elegidos para hacer historia, una historia sobre terminar algo que comenzó en 1978 – siete años antes de que yo naciera – y otra historia de la tragedia de ser bienvenido en una familia que no es la tuya de sangre y que luego se viste y desarrolla.

Creo que con la cantidad de tiempo entre ahora y WrestleMania, es importante que mantenga mis ojos fijados en WrestleMania, luchando directamente por el Indiscutible Campeonato Universal WWE y, como insinuaste, puede que no sea contra Roman Reigns. Ahora no sé si alguien puede vencer a Roman Reigns, realmente no lo sé, pero para mí, se trata de estar atento a la historia. Me encanta el melodrama, me encanta que estas historias se alarguen en el tiempo, que se desarrollen sin prisa, simplemente soy un hombre que está buscando un cinturón. Estoy buscando un campeonato, el más importante del mundo, el más grande de todos, no solo en la burbuja de WWE, sino en todas las burbujas, y ser el primer Rhodes en decir que lo logré. Y no era Dusty Rhodes ni Dustin Rhodes, era Cody Rhodes.”