Con 63 años y una carrera que envidiarían muchos de sus coetáneos de la lucha mexicana, Negro Casas tiene ya pocos hitos por cumplir. Y si algo puede haberle quedado pendiente, es que no luce demasiado importante.

Game Changer Wrestling parece que sí lucía importante a ojos del maestro de La Casita, y en diciembre de 2021, para el show Blood On The Hills, el veterano esperaba hacer su debut allí. Sin embargo, GCW acabó anunciando que por “circunstancias fuera de su control”, Negro Casas quedaba fuera del cartel.

La longeva rivalidad que se guardan el CMLL y AAA tal vez hizo de las suyas y la primera no quisiese que Negro Casas compartiera evento con Bandido, también programado y entonces habitual de “la Caravana Estelar”. En cualquier caso, frustrado estreno de Negro Casas en la “indie” más candente de EEUU.

► Vía libre para Negro Casas

Una de las primeras grandes noticias del 2023 dentro de la industria azteca fue la llegada de Negro Casas y Dalys a la Triple A, quienes confesaron querer afrontar nuevos retos allí.

Así que con su nuevo estatus, “El 4:40” ya no tendrá obstáculo alguno, y esta semana, GCW hizo el anuncio de que, ahora sí, espera tenerlo en Gringo Loco‘s The Wrld On Lucha el próximo 1 de abril.

*WRLD ON LUCHA UPDATE*



Just Signed:



NEGRO CASAS makes his GCW Debut at WRLD ON LUCHA in Los Angeles!



Plus:

EL HIJO DEL VIKINGO

MACIZOS vs FAMILIA DE TIJUANA

SEXY STAR

DULCE TORMENTA



Get Tix:https://t.co/pzk22qSb60



Watch LIVE on @FiteTV!

Sat 4/1 – 9PM

The UCC – LA pic.twitter.com/4Qrhwu1ZUy — GameChangerWrestling (@GCWrestling_) February 8, 2023

La anual cita con Gringo Loco de anfitrión aún no ha definido combate alguno de su cartel, aunque sí sabemos que dará cabida a otras estrellas mexicanas como Hijo del Vikingo. Las anteriores ediciones de The Wrld On Lucha resultaron muy entretenidas, y esta, considerando el plus de Negro Casas, podría ser la mejor de todas las realizadas.