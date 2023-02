Parece que Conor McGregor volverá a la acción en 2023. El presidente de la UFC, Dana White, anunció que el ex-campeón mundial de UFC será entrenador en la próxima temporada 31 de “The Ultimate Fighter”. La última aparición de Conor en el programa fue en TUF 22, que se emitió a finales de 2015. Por lo tanto, su regreso frente a Michael Chandler va a ser una experiencia increíble para los aficionados y Dana lo ha comparado con The Rock a WWE.

Aunque la afición a las MMA no se traslada necesariamente a la lucha libre profesional, sin duda hay cierto cruce. Por lo tanto, el hecho de que Dana utilice a Dwayne Johnson da a los aficionados una idea de lo especial que cree que va a ser el regreso de Conor a la UFC. Utilizó el regreso de The Rock antes de WrestleMania 27 como ejemplo del futuro regreso de Conor McGregor a la empresa.

►The Rock como ejemplo para Conor McGregor

A principios de la década de 2000, Dwayne Johnson dejó WWE para seguir una carrera en Hollywood. Con películas como “El Rey Escorpión” y “The Rundown”, Dwayne fue creciendo poco a poco fuera de la lucha libre profesional y se convirtió en uno de los actores más célebres de Hollywood. Pero, regresó a WWE en 2011 como presentador de WrestleMania 27. Su regreso se convirtió en uno de los clips más virales del momento.

Haciendo un paralelismo entre los dos incidentes, Dana dijo:

“Es como The Rock, ¿sabes lo que quiero decir? The Rock está fuera haciendo todos sus negocios y haciendo todas estas cosas. Y, cuando vuelve a WWE, es un gran evento y todo el mundo se emociona.Así es Conor para nosotros. Este año va a volver y será entrenador de The Ultimate Fighter con Michael Chandler. Y, es la primera vez que ESPN ha tenido The Ultimate Fighter en la red. Ha estado en ESPN +. Así que es un gran negocio para nosotros y ESPN también“.

Durante su anuncio inicial, Dana White reveló que la temporada 31 de TUF se emitirá del 30 de mayo de 2023 al 15 de agosto en ESPN. Pero eso no es todo…

►Conor McGregor vs Michael Chandler tendrá lugar en PPV en 2023

Si los fans están emocionados de ver a Conor McGregor y Michael Chandler ir y venir en TUF, les va a encantar lo que va a seguir a continuación. Dana también reveló que “The Notorious One” y Chandler sí pelearán después de que termine la temporada. La última temporada de Conor en el programa no terminó en una pelea contra su compañero Urijah Faber.

Pero esta vez, Conor McGregor luchará contra Michael Chandler. Dana reveló que se reunirá con ambos peleadores después de que termine el Super Bowl 2023. Parece que las reuniones determinarán cuándo será finalmente la pelea. Un obstáculo importante es la ausencia de Conor en el grupo de pruebas de la USADA. Después de permanecer fuera todo el 2022, Conor necesita volver a realizarse importantes controles sanitarios.

Tan pronto como Conor realice las pruebas, los fanáticos pueden comenzar la cuenta atrás para su regreso en la jaula. Después de un período de seis meses, McGregor está disponible para enfrentarse a cualquiera del elenco, incluido Michael Chandler. En la actualidad, parece que la compañía está apuntando al otoño de 2023 como el momento adecuado para el regreso de McGregor. ¿Y tú? ¿Cuándo crees que Conor McGregor volverá a luchar?