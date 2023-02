The Undertaker revela qué le dijo a Bray Wyatt

Undertaker es noticia una vez más esta semana ya que ha vuelto a atender a la prensa y cada vez que esto sucede nos deja titulares significativos. En este caso estuvo en el programa de Sportnet en el que comenzó promocionado el show que realizará en la previa de Elimination Chamber (como ya viene siendo habitual antes de cada gran show de WWE) “1deadMAN Show” para acabar desvelando lo que le dijo al oído a Bray Wyatt en ese encuentro que tuvieron recientemente en RAW XXX y del que ya hemos fantaseado en algún artículo anterior de la mano del propio Bray Wyatt.

►Las palabras de Undertaker a Bray Wyatt salen a la luz

“La gente está muy interesada en lo que le dije en ese momento y yo sabía que iba a ser así. Hay muchas comparaciones entre él y yo pero él es él mismo y no hace falta que nos comparen. En un plano general de las cosas, sí, él y yo puede que compartamos un mundo sobrenatural pero es 2023 y él hace sus cosas y lo aprecio, aprecio todo lo que intenta hacer. Le dije que mi teléfono estará siempre encendido para él, que cualquier cosa que necesite, cualquier consejo o cualquier interacción que le pueda ser de utilidad, allí estaré. Estaré contento de compartir mi conocimiento y mi experiencia… fue un momento alucinante que fue exactamente lo que tenía que ser”.

Las comparaciones son odiosas y The Undertaker y Bray siempre han estado situados en la misma esfera (que no en el mismo nivel) quizás más por el deseo de la fanatizada que por las propias artimañas creativas de WWE que sólo han coincidido en una ocasión, en WrestleMania 30, cuando ambos se enfrentaron bajo un radiante sol en la tarde de San Francisco. ¿Paradójico verdad?, que los dos amos de las sombras y las tinieblas se enfrenten a las 6 de la tarde bajo el sol, pero eso es harina de otro costal, una WrestleMania que se recordará por aberraciones de este estilo o por el simple hecho de haber tenido en la misma cartelera a Undertaker y Sting y no haber preparado una lucha entre ambos.

Pero dejando esto de lado, Undertaker rompe con el secretismo y el misticismo de las palabras que le dijo a Bray Wyatt, un Bray que ya había salido al paso tras el Royal Rumble 2023, en la pregunta que le realizaba el compañero Joel Torres de Contralona, y había dicho que nunca lo confesaría pero, ¿Cómo se sentirá ahora Bray que ha visto como el propio Undertaker lo desvelaba? ¿Se lo tomará como una traición o seguirá pensando que Undertaker tiene todo el derecho del mundo a contar lo que le dijo? Sea como fuere, lo que sí es cierto es que Bray Wyatt y Undertaker vivieron un momento único que quedará para ellos dos al haberlo experimentado en primera persona.