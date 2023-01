Undertaker y Bray Wyatt tuvieron el segmento más potente del último Raw en su treinta aniversario; un momento del que todos aún hablan y del que intentan conocer todos sus secretos. ¿Qué le dijo Undertaker a Bray Wyatt? Ryan Satin le hizo esa misma pregunta dentro de su programa “Out of Character” y Bray la contestó honesta y brutalmente.

► Persiguiendo al conejo en los códigos QR

“Este era un concepto que hace tiempo que tenía ganas de llevar a cabo y que hace unos años la gente me decía que era imposible. Es una locura cómo se ha seguido todo. Creo que hemos conseguido conectar con la cultura pop gracias al respeto que los fans han tenido siempre por el esfuerzo y el cariño que WWE tenía en el proceso. Creo que eso lo cambió todo y cosas así podían haber ido en otra dirección si la gente no lo hubiera seguido o si no hubieran sabido interpretarlo correctamente. Ese tipo de cosas me divierten mucho, ver a la gente que se divierte con las mismas cosas que yo, con mi arte, básicamente”.

►¿Qué o quién es Uncle Howdy?

“Honestamente no lo sé. Hay muchas cosas sobre mi mismo que no sé. Cuando miras todos los segmentos y piensas que es otra personalidad dentro de mi comienzas a darte cuenta que no es tan fácil no es así de simple. Es como es las películas. Siento cosas dentro de mi que nunca voy a compartir con la gente. Uncle Howdy es real y está basado en cosas que realmente me pasan por la cabeza. Hay mucho más que un tipo siniestro de negro que aparece de vez en cuando. Crecerá orgánicamente porque creo que la historia aún no se ha contado. Es mucho más profundo de lo que la gente cree. De donde viene Howdy es de un lugar muy muy oscuro, de un capítulo de mi vida muy profundo que quiero olvidar y que si lo comparto con vosotros sería demasiado fuerte. Forma parte de los sueños, de las cosas que pasaron y que quedaron atrás. No suelo compartir cosas porque a la gente le gusta demasiado hablar pero cuando comparto algo es porque lo siento de verdad.

► ¿Que ocurrirá con Alexa Bliss?

“No sé cómo la gente reaccionará a esto pero para mi aquel Bray Wyatt de la historia con Alexa Bliss no creo que deba volver. No puedo ser aquel Bray Wyatt sin mi hermano Brodie. Sería una falta de respeto hacia él. No puede ser. ‘The Fiend’ murió en aquella WrestleMania. No era solo un tipo con una máscara, era mucho más, se trataba de cómo me moldearon, pero no puede volver, se ha ido, está muerto así que no sé como la gente reaccionará. Alexa es la última parte feliz de aquel momento. Tómatelo como quieras pero es así y a veces apesta pero tristemente es así. Ahora es diferente, más orgánico. Cuando las cosas pasan, pasan en el momento y ese el el genio de Triple H. Cuando te digo que no sé lo que va a pasar te lo digo desde el punto conceptualiza y desde el punto del personaje. Lo único que sé es que este es mi regreso y he entrenado duramente todo este tiempo con boxeadores y con muchos otros profesionales y me lo he tomado muy en serio. Va a ser brutal. Tiene que serlo“.

► ¿Qué te susurró Undertaker?

“Creo que todos pudieron ver lo que pasó y cuando te pasa algo así nadie me lo puede quitar, me pertenece a mi y solo a mi. En la historia de los tiempos nadie tendrá ese momento solo yo. Lo que me dijo fue algo que solo entendería yo y algo que solo yo sería capaz de apreciar por cómo y cuándo pasó. Jamás habría pensado que me pasara algo así pero lo que me dijo se queda entre él y yo y me lo llevaré a la tumba. Fue poderoso e inesperado y muy muy ‘cool’. Lo recordaré el resto de mis días“.