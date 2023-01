WWE pone muchas reglas para el evento de The Undertaker

WWE llevará a cabo otro evento especial denominado Undertaker 1 deadMAN Show, en donde unos pocos fans podrán comprar unas boletas para escuchar a Mark Calaway contar su historia de vida y su etapa como The Undertaker, además de muchas anécdotas y hablar de diferentes temas.

El evento se llevará a cabo a las 10 de la noche en el Tech Port Center en San Antonio, Texas, y WWE ha anunciado una gran cantidad de pautas y reglas para los fanáticos que vayan a asistir allí. De hecho, hay una gran cantidad de artículos prohibidos. Este es el comunicado oficial de prensa emitido por la compañía:

► Duras reglas de WWE para convivencia íntima con The Undertaker

“WWE presenta UNDERTAKER 1 DeadMAN SHOW Tech Port Center & Arena 3331 General Hudnell Drive San Antonio, TX 78226. Viernes 27 de enero de 2023. Apertura de puertas VIP M&G a las 7:00 p. m. hora del Este Las puertas de admisión general abren a las 8:30 p. m. ET.

“Sobre el evento: UNDERTAKER 1 deadMAN SHOW presentará a ‘The Phenom’en un ambiente íntimo, compartiendo historias nunca antes escuchadas de su etapa en la lucha libre digna del Salón de la Fama y respondiendo preguntas del Universo WWE presente.

“Búsquedas: Todos los invitados que ingresan a la arena están sujetos a una detección de metales, una inspección visual y una inspección de su bolsa realizada por el personal de Tech Port Center y la seguridad de la arena. El propósito de la inspección es detectar artículos prohibidos.

“Esta inspección es para la seguridad de todos nuestros invitados que asisten a cualquier evento en el que se requiera esta inspección de seguridad. Cualquier persona que se niegue a cumplir con estas inspecciones no podrá acceder a las instalaciones. No se otorgarán reembolsos ni excepciones por negarse a cumplir con la inspección de seguridad-

“Política de bolsas: La Política de bolsas de WWE está vigente para este evento que limita el tamaño y los tipos de bolsas que ingresan en los días del evento. Recomendamos encarecidamente a los fanáticos que no traigan ningún tipo de bolso al lugar. Sin embargo, en caso de que se necesiten bolsos, los artículos aprobados incluyen bolsos pequeños o bolsos de mano que no son transparentes y no miden más de 5″ x 8″.

“Los artículos prohibidos incluyen, pero no se limitan a: Mochila (incluyendo transparente). Estuche de binoculares. Funda de cámara. Riñonera. Bolso tote extragrande Bolsa de plástico con patrón impreso Bolsa de plástico teñida.

“Carteles. No se permiten carteles o afiches en este evento. Política de cámara: No se permite la grabación o transmisión de video de este evento (incluso mediante el uso de teléfonos celulares). El incumplimiento lo someterá a la expulsión del lugar.

“Reingreso al evento: Tech Port Center + Arena tiene una estricta política de “no reingreso” durante los eventos. Los invitados que deseen devolver un artículo prohibido a su vehículo o que necesiten salir y volver a entrar debido a emergencias personales, primero deben comunicarse con un supervisor o gerente de Servicios para invitados a través del Centro de servicios para invitados para hacer los arreglos necesarios.

“Código de conducta: Tech Port Center + Arena se compromete a crear una experiencia de entretenimiento segura, cómoda y agradable. Se espera que los invitados sigan las siguientes pautas y esperen un entorno en el que: Los invitados serán tratados de manera constante, profesional y cortés por todo el personal del lugar. Los huéspedes consumirán bebidas alcohólicas de manera responsable.

“La intervención con un huésped incapacitado, intoxicado o menor de edad se manejará de manera rápida y segura. La gerencia se reserva el derecho de negar la entrada al lugar y/o rechazar el servicio a los invitados que muestren signos visibles de discapacidad/intoxicación. Los invitados se sentarán solo en sus asientos con boleto.

“Los invitados siempre deben poseer un boleto y/o credencial válido y proporcionarlo cuando se lo soliciten. Los invitados pueden sentarse o pararse durante un evento si solo ocupan el área frente a su asiento con boleto. Está estrictamente prohibido pararse en los pasillos y/o en las sillas.

“Los invitados que se comporten de manera perturbadora (incluido lenguaje grosero/abusivo o gestos obscenos), peleen, arrojen objetos o intenten ingresar a la cancha/escenario serán expulsados inmediatamente del lugar sin reembolso ni reembolso.

“No se permitirán mensajes obscenos o indecentes en letreros o ropa. Los invitados no fumarán en el lugar, sino solo en las áreas designadas para fumadores. Los invitados cumplirán con todas las solicitudes del personal del lugar con respecto a las operaciones de las instalaciones y los procedimientos de respuesta a emergencias.

“Los invitados son responsables de su propio buen tiempo y se espera que informen cualquier incidente, inquietud o comportamiento inapropiado al personal del lugar lo antes posible. El personal de Tech Port Center + Arena ha sido capacitado para intervenir cuando sea necesario para ayudar a garantizar que se cumplan las expectativas anteriores, y se alienta a los invitados a informar cualquier comportamiento inapropiado al ujier, oficial de seguridad o miembro del equipo de servicios para invitados más cercano.

“Los invitados que decidan no cumplir con estas disposiciones estarán sujetos a la expulsión sin reembolso, los titulares de membresía premium también pueden estar sujetos a que se revoque su membresía y también pueden estar en violación de las ordenanzas de la ciudad, lo que resultará en un posible arresto y enjuiciamiento.

“Si cree que nuestro personal no resuelve ningún problema a su entera satisfacción, solicite hablar con un supervisor o gerente de inmediato. La administración del lugar se reserva el derecho de aprobar, ajustar o hacer cumplir cualquier política a su discreción. Gracias por comprender y cumplir con todas las políticas del lugar y nuestro Código de conducta para invitados”.