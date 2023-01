Durante el reciente Monday Night Raw, que marcó la celebración del trigésimo aniversario del programa insignia de WWE, LA Knight llegó al ring para hablar de su rivalidad con Bray Wyatt, a quien enfrentará en una Pitch Black Match este fin de semana en Royal Rumble. Sin embargo, antes de que siquiera pudiera desarrollar la idea, The Undertaker apareció en escena con su personaje de “American Badass”, haciendo que el ex Campeón del Millón de dólares huyera.

Acto seguido, Bray Wyatt hizo su aparición y acorraló a LA Knight a tal punto que The Undertaker fue quien se lo dejó en bandeja de plata para que Wyatt le aplicara a su rival de Royal Rumble un Sister Abigail. Segundos después, vimos al miembro del Salón de la Fama WWE susurrarle algo al oído del ex Campeón y las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar.

Tras el segmento, que tuvo reacciones muy positivas, muchos se preguntan qué fue lo que The Undertaker le dijo a Bray Wyatt durante el segmento, e incluso la propia WWE captó el momento. El miembro del Salón de la Fama WWE no tardó en responder a la pregunta formulada en la cuenta oficial de Twitter de la compañía.

Bray Wyatt y The Undertaker compartieron el ring por primera vez desde que se enfrentaran en WrestleMania 31 con victoria del “Deadman”, en una lucha que muchos esperaban que fuera “un pase de antorcha”; sin embargo, las cosas se dieron de otra manera y anoche volvieron a encontrarse ya en un ambiente más emotivo en frente del público de Philadelphia, y quizás esas palabras que escuchó Bray Wyatt las atesorará para siempre.

Precisamente, Wyatt recurrió recientemente a su cuenta de Twitter para valorar el momento que tuvo en el reciente Monday Night Raw, agradeciéndole a The Undertaker en el proceso.

This moment justified a lifetime of sacrifices for me. A lifetime of people treating my uniqueness like it was a disease. Through all the bad times I never changed myself to fit anyone’s narrative. I’m proud of that. Thank you Taker. #SuckItLAKnight pic.twitter.com/nQHYWNq7CL

— WYATT 6 (@Windham6) January 24, 2023