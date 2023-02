¿Qué dijo Triple H a Cody Rhodes durante su lesión?

Una de las escenas que más morbo sigue teniendo a día de hoy en WWE es la imagen conjunta de Triple H y Cody Rhodes. A pesar de que ya haya pasado un año desde su regreso a la compañía y de que la amistad entre ambos no se rompiera en la etapa de Cody en AEW (como este ha dicho en más de una ocasión), la relación Cody Rhodes – Triple H y viceversa siempre quedará marcada por el gesto del luchador en el primer PPV de AEW en el que destrozó a martillazos un trono igualito al que usaba Triple H en sus apariciones previas a las luchas.

Por ello prestamos especial atención a las últimas declaraciones del actual ganador del Royal Rumble 2023 en las que nos cuenta cómo fueron las comunicaciones entre él y Triple H en la transición de Vince McMahon a HHH, momento que coincidió con la lesión de Rhodes que le ha mantenido apartado de los cuadriláteros unos 7 meses. Cody confesó al medio británico Daily Mail que, a pesar de haber estado fuera nunca se sintió abandonado por la compañía ya que las comunicaciones fueron muchas y muy fluidas.

► Así fue la transición Vince-Triple H para Cody Rhodes

“Una de las cosas realmente buenas fue que hubo mucha comunicación en todo momento. Es una situación difícil y melancólica cuando estás lesionado y estás en tu sofá sin poder a penas moverte, aunque he de decir que, a pesar de todo, todo fue muy rápido porque yo no soy uno de esos atletas que tienen prisas por volver y que a los dos días estoy levantando pesas. Había comunicación a diario prácticamente entre Triple H y yo y las conversaciones acerca de ganar el Rumble comenzamos a tenerlas mucho antes de regresar, en la transición entre Vince McMahon y Triple H. Las cosas estaban cambiando en la compañía y yo no podía estar ahí entre bastidores pero nunca se olvidaron de mi sino todo lo contrario.

“Mi transacción tiene que ser sencilla. No necesito ser silenciado por las cuestiones de backstage, que sí que puede llegar a ser divertido a veces, pero lo más importante de mi historia debe estar en la pantalla, en vivo y en directo para la gente, para que el Universo WWE vea lo que estoy haciendo y por lo que estoy pasando. Para que eso suceda, necesito estar en el mejor momento, en el mejor momento como Superestrella y en el mejor momento como persona y solo así llegarán las mejores cosas. No tendré que preocuparte por si les gusto o si les caigo bien. No noté ningún elemento de la transición que fuera caótico, todos se comunicaron conmigo, como luchador de WWE en activo pero también como luchador veterano cosa que te hace sentir muy querido y muy necesario. Me llenó y me dio confianza en mi rehabilitación“.