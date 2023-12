Rhea Ripley vs. Maxxine Dupri anunciada para WWE RAW

WWE acaba de anunciar una lucha y un segmento para el próximo episodio de Raw con cuatro luchadoras. Lo leemos a continuación en el comunicado hecho por la empresa en sus redes y sitio web. Rhea Ripley estará enfrentando a Maxxine Dupri en un mano a mano sin el Campeonato Mundial en disputa mientras que Becky Lynch compartirá en un segmento con Nia Jax.

«Becky Lynch está lista para enfrentarse a The Irresistible Force y agregar otro capítulo a su ya histórica rivalidad.

The Man y Nia Jax tienen una larga historia de desprecio mutuo, pero desde que ambas superestrellas regresaron a la marca roja, su rivalidad se renovó y Lynch quiere desafiar a Jax.

Asegúrate de no perderte este épico encuentro en vivo en Monday Night Raw a las 8/7 C en USA.

Una gran lucha está programada cuando la Campeona Mundial, Rhea Ripley, se enfrente a Maxxine Dupri de Alpha Academy en una lucha no titular.

Desde que se alineó con Alpha Academy y entrenó con Chad Gable y Otis, Dupri ha destacado dentro del ring, pero ahora se enfrenta a su prueba más grande en The Eradicator.

No te pierdas este enfrentamiento en vivo en Monday Night Raw a las 8/7 C en USA».

Maxxine Dupri solo ha tenido cinco combates hasta ahora y en ninguno de ellos estaba Rhea Ripley. Sin duda va a ser su mayor prueba, pero probablemente nadie espera nada de ella, quizá el combate solo dure unos segundos cuando la Campeona Mundial la aplaste.

Por otro lado, como señala el anuncio de WWE, Becky Lynch y Nia Jax tienen una gran historia. Ya ha pasado un tiempo así que se siente interesante que estén presentando un nuevo capítulo. Veremos qué sucede entre ellas y si se programa un enfrentamiento.

