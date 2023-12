¿Quién va a destronar a Roman Reigns?, es la eterna pregunta del Universo WWE. Hay quienes hablan o lo han hecho también de la posibilidad de que The Tribal Chief se retire sin que nadie termine su reinado. No obstante, vamos a pensar en que esto no ocurrirá y que alguien lo derrotará. El que siempre está ahí es Cody Rhodes, porque tiene que «acabar su historia». Y parece que ambos tendrán la revancha en WrestleMania 40. Por otro lado, ahora que ha vuelto, algunos apuestan por CM Punk. Seth Rollins también se ha mencionado.

► ¿Quién destronará a Roman Reigns?

¿Y dentro de The Bloodline? Jey Uso lo ha intentado y no fue capaz, por culpa de Jimmy Uso. Quizá podría tener otra oportunidad más adelante pero ahora mismo esa no es la trama. ¿Y su hermano? No parece probable. Vale, ¿y Solo Sikoa? Hace tan solo unos días, Jacob Fatu hablaba de esta posibilidad. Y si bien el luchador de MLW no era demasiado claro al respecto, Main Event Jey Uso sí que lo es Mail Sport. Aunque también apunta a Sami Zayn, quien de la misma manera parece haber quedado atrás.

«Me gustaría mantenerlo en la familia. Creo que Solo podría ser el próximo Jefe Tribal, pero tiene un poco de crecimiento por delante. Pero, ¿quién sabe? Tal vez Sami Zayn podría volver a estar en eso?».

«Solo es un artista destacado. Es como una esponja, lo entiende. Todo lo que tienes que hacer es decírselo una vez, le queda claro. Va a llegar muy lejos en el negocio, como dije, aunque tiene un poco de crecimiento por delante,» añadió Jey.

Cuando le preguntaron si cree que Zayn podría desafiar a Reigns, respondió: «Por supuesto, Sami es realmente uno de los mejores artista. Además, tal vez junto con The Miz, Sami es mi luchador favorito. Si prestas atención a todos sus promos y a la forma en que actúa, entre bastidores, está en la cima. Me gusta pensar que mis habilidades de actuación están bien, él es nítido. Él lo tiene.»