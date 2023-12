Jacob Fatu ha mostrado su interés en unirese a WWE en un futuro pero de momento mira la historia de su linaje, nunca mejor dicho, en The Bloodline, desde la distancia, luchando en MLW o GCW. Recientemente, en MuscleManMalcolm, estuvo hablando de la posibilidad de que Solo Sikoa destrone a Roman Reigns como Campeón Universal Indiscutible, así como de la victoria del joven samoano sobre John Cena en Crown Jewel 2023.

► ¿Solo Sikoa destronará a Roman Reings?

«Es un poco difícil. Porque Roman, él es el gran perro, el Gran Uce. Ese es el hermano mayor. Pero Solo es el ejecutor, y Solo, es un poco difícil decidir. La dirección que están tomando y cómo son, no lo sé. Es difícil decirlo. Nada en contra de mi familia, pero me has puesto en aprietos con esa pregunta. Así que voy a decir la verdad. ¿Quién sabe? No sé, hermano«.

► Solo Sikoa venció a John Cena

«Vi el evento en vivo en Peacock, y estuvo bueno. Viene de crecer con los Uso y ver a John, ten en cuenta que es John Cena, ha luchado contra todos nuestros familiares. Así que para él y Solo unirse, y lo que hizo por Solo, y lo que Solo hizo, fue increíble. Una vez más, esta es mi familia. Todos estamos así [cruza los dedos], unidos.

«Se sintió bien, casi me hace llorar. Es el negocio que amamos hacer. Es el negocio que cambió nuestras vidas. Es el negocio del cual alimentamos a nuestros hijos. Así que fue bueno. Estaba emocionado. Quiero decir, es Crown Jewel. Maldición, es John Cena, baby».