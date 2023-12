Bobby Lashley vuelve a tener de compañero de vestidor en WWE a CM Punk y tiene un deseo de cara al futuro del Best in the World en la compañía. Lo comparte en su reciente entrevista con WrestlingNewsCo cuando le piden su punto de vista acerca de su retorno.

► Bobby Lashley habla de CM Punk

«Realmente no lo sé, para ser honesto contigo. En realidad, me estaba yendo más o menos en el momento en que Punk realmente comenzaba a ganar un poco de impulso. Él estaba allí, pero realmente no hizo nada en ese momento. Sé que tuvo un gran impacto en la WWE durante su tiempo allí. Hablé con algunos de los chicos que lo conocen, y hay opiniones encontradas. Algunas personas están muy en contra, otras dicen, ‘Ah, ya sabes, lo que sea’. Pero es la tierra de las oportunidades. Entonces, si vuelve y ayuda al espectáculo, eso es el lado comercial. Realmente no conozco a Punk demasiado personalmente. Cuando yo estaba luchando, él fue a la UFC. Aposté por él, así que me debe un poco de dinero [risas]. ¡Dos veces! Pensé, ‘¿Qué demonios estás haciendo? Vamos’. Pero espero que el negocio se trate de esto también, al igual que todos los demás.

«Creo que por cuestiones de integridad, entiendo que tiene un gran nombre, está regresando y va a hacer algunos grandes números. Pero espero que lo hagan trabajar un poco por algunas de estas cosas. Espero que no sea una de esas personas que, ‘Oh, está de vuelta, gana el Royal Rumble, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello’. Espero que le den la oportunidad de demostrar su lealtad al negocio y a algunas personas allí. Solo para que todos sepan, algunos de los críticos, algunas de las personas que no están muy felices de que esté allí, espero que tenga la oportunidad de recuperar su lugar en la cima y no se le dé todo porque tal vez negoció un gran contrato que le permitió hacer eso».