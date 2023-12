NXT Deadline 2023 vio a Dragon Lee ganar el Campeonato Norteamericano de manos de Dominik Mysterio mientras Rey Mysterio lo veía desde la mesa de comentarios. El enmascarado de Tala, Jalisco, consigue su primer título como Superestrella de WWE. Y eso que no estaba previsto que fuera el retador en el evento premium sino que entró sustituyendo al lesionado Wes Lee.

► Dragon Lee tras NXT Deadline

Como no podía ser de otra forma, una vez terminado el combate, cuando Dragon Lee abandonó el escenario, fue entrevistado para las cámaras de WWE. El joven mexicano no tenía mucho que decir, como es comprensible ya que se encuentra en el mejor momento de su carrera. Pero aún así sacó unas cuantas palabras para expresarse:

«¿Cómo me siento? Me siento feliz. Sabes, no puedo encontrar las palabras exactas para explicarte cómo me siento. Solo sé que estoy listo para el próximo desafío.

«[Rey Mysterio] apoyándome, eso significa el mundo para mí. Mi superhéroe. Todo lo que puedo decir es: gracias, Rey. Esto es para La Raza. Esto es para mi gente.»

EXCLUSIVE: New #WWENXT North American Champion @dragonlee95 is grateful for the opportunity to compete at #NXTDeadline and promises to defend his title with honor. pic.twitter.com/ac2dvuJqvz — WWE (@WWE) December 10, 2023

Como señalamos anteriormente, tendremos que esperar a ver qué supone esto para Dragon Lee más allá de ganar su primer título en WWE. Es de suponer que continuará trabajando tanto en SmackDown como en NXT, aunque enfocado seguramente en la marca azul, donde el Campeonato Norteamericano además podría tener más atención.

Por otro lado, ¿buscará Dominik Mysterio una revancha en New Year’s Evil 2024? Además, ¿cómo le afectará esta derrota a su posición en The Judgment Day? Probablemente, Rhea Ripley, Finn Bálor y Damian Priest no estarán demasiado contentos con que haya sido destronado.