Tan entusiasmada está WWE con CM Punk que en su cuenta de Twitter aún tiene fijado el vídeo del regreso del luchador durante el epílogo de Survivor Series: WarGames, dos semanas después del mediático suceso.

WWE quiere mostrarlo en todas sus marcas, como si se tratara de un trofeo de guerra. Si ya hizo acto de presencia en Raw y en SmackDown, anoche se dejó ver también por NXT Deadline, aprovechando para concederle más notoriedad a un territorio de desarrollo que vive un momento dulce.

Y aprovechando esa historia que vende la incógnita de con qué marca «firmará» Punk (de pronto, la «brand extension» importa otra vez), el «Best in the World», junto a Shawn Michaels, se dejó querer por los seguidores presentes en la Total Mortgage Arena de Bridgeport (Connecticut, EEUU) y estuvo cerca de decir el célebre latiguillo de DX en vivo: «Suck It».

Aparentemente, todos son sonrisas bajo la nueva etapa de CM Punk en WWE, y aunque no sería descartable un incidente al estilo AEW, lo cierto es que el «Chicago Made» se sabe ante su último gran tren y seguro tirará de cinismo para medrar.

Haus of Wrestling reveló algunos entresijos de la visita de Punk a NXT que creo resultaría interesante recoger.

WWE ha publicado en las últimas horas un divertido vídeo donde Punk comparte segmento con Cora Jade y esta poco menos que no puede evitar salirse del personaje (Jade siempre ha sido fanática de «The Second City Savior»).

EXCLUSIVE: The newly returned @CoraJadeWWE receives some heartfelt encouragement from her childhood idol, @CMPunk. #NXTDeadline pic.twitter.com/WfOFqXOXsZ