Shawn Michaels explica la dinámica entre CM Punk y Seth Rollins

La inminente rivalidad entre CM Punk y Seth «Freaking» Rollins, apenas está empezado y la comunidad de las luchas escriben sin césar sobre el tema. Las expectativas son altas, tal y como puedes leer abajo:

La compañía entiende esto y por ello ha dejado migajas de pan en forma de índices narrativos: ya sea The Architect en su monólogo llamando hipócrita a Punk, o el Chicago Made cerrando su monólogo diciendo que no viene a hacer amigos si no dinero. La trama está servida.

Alguien que entiende eso es nadie más y nadie menos que: Shawn Michaels, quien durante una charla en el pódcast Busted Open Radio estableció la narrativa entre los citados luchadores.

►Te convertiste en aquello que juraste destruir

»Quieres convertirte en el protagonista y luego lo logras y luego ves a estas otras personas entrar y piensas: ‘¡Jesús!, llegaron estos tipos a tiempo parcial y están ocupando nuestros lugares‘, ¿Me explico?

»Y luego un día llegas al punto en el que piensas: ‘Todavía quiero trabajar, pero no quiero trabajar todo el tiempo’, y de repente te conviertes en aquello que juraste destruir. Lo entiendo en todos los niveles».

Michaels dice que tiene la ventaja de haber pasado por la vida tanto como un empleado a tiempo completo y leal de la compañía, como una atracción a tiempo parcial, lo que él cree que le ayuda a ver el panorama completo.

»Si has cubierto casi todos los aspectos de esta industria, parafraseando al Director de Contenidos de WWE, Paul «Triple H» Levesque, ‘aprendes a no juzgar. Aprendes a no molestarte»’.

El miembro del Salón de la Fama de la WWE reconoce que todos en la WWE son parte de una maquinaria masiva, que todos en el elenco son reemplazables y que todos terminan acusando a otros de ocupar su lugar o siendo acusados de ocupar un lugar.

»Es solo uno de los males necesarios del negocio, pero nuevamente, en última instancia, siempre se reduce a cuál es el resultado final y qué es lo mejor para el negocio y creo que con el tiempo todos entienden eso».

►Interpretando entre líneas

Viniendo de quien vienen estas palabras se podría sospechar de un discurso que aporta a la narrativa que construye la rivalidad en curso.

Se podría leer entre líneas que Michaels aboga por las épocas: puesto que no es lo mismo ser el luchador emergente que está a tiempo completo, al veterano que sólo trabaja a tiempo parcial.

Aquí Rollins podría ser esa Superestrella que está en proceso de consagrarse y el veterano a tiempo parcial que ya se consagró sería Punk. Con este par de perfiles se puede jugar bastante para crear mínimo una historia interesante.

En la mesa de la narrativa las migajas están servidas, ¿cuándo llegará el plato fuerte?