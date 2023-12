Con la llegada de CM Punk a WWE se han generado posibles combates de ensueño, siendo uno de ellos CM Punk vs. Seth Rollins. De todas las propuestas, esta es una de las más tela tiene de dónde cortar, pues puede crearse una buena trama. La historia entre ambos inicia desde la formación de The Shield llegando hasta los comentarios en el backstage por parte de los dos luchadores, aquí te presento cuatro posibles formas de desarrollar la rivalidad entre estos dos.

► The Shield

Esta facción se destacó notablemente durante la era PG y fue el punto de lanzamiento para tres destacados luchadores: Seth Rollins, Roman Reigns y Jon Moxley. Sin embargo, siempre se ha afirmado que Punk fue quien propuso inicialmente esta facción y que originalmente estaba destinado a ser su líder, aunque su salida de la empresa impidió que esto se llevara a cabo.

Es por ello que podría decirse que, de no ser por la idea de Punk, este equipo no existiría y la carrera de Seth no habría progresado de la forma en que lo hizo. Todos somos conscientes de que Rollins es un luchador talentoso, con un carisma increíble y constantemente se reinventa a sí mismo. Sin embargo, fue gracias a The Shield que se llevó a cabo la gran traición hacia Roman, lo cual impulsó su carrera.

► La amistad entre estrellas de AEW y Seth Rollins

La amistad de Seth con Mox, los Young Bucks y Kenny Omega, resultó ser una de las principales razones por las que, como espectador, pude creer firmemente en el odio que Seth demostró al final de Survivor Series con la llegada de Punk. Considero fundamental mencionarlos en la rivalidad, aunque no se pueda hacer referencia directa a sus nombres en la empresa. Es importante dejarle claro a Punk que Seth no ha olvidado la situación con sus amigos y, por ello, le guarda un gran resentimiento. Tiene la intención de cobrarle todo lo que hizo cuando se enfrenten.

Esta jugada podría ser arriesgada, pero al mismo tiempo interesante, ya que sería un giro inesperado para todos, porque dentro de la historia, se supone que Seth sólo está preocupado de que Punk le arrebate su lugar después de todo lo que ha hecho por la empresa.

► El paralelismo entre Hangman Page y Seth Rollins

Desde la llegada de Punk, numerosos seguidores han comentado sobre la asombrosa similitud entre estos dos, ya que cuando Punk llegó a AEW, «Hangman» Adam Page estaba en el camino hacia el campeonato. Y una vez que logró obtenerlo surgió una rivalidad entre ambos.

Hangman tenía una mentalidad bastante similar a la de Seth en el sentido de que intentaba resguardar a la empresa de la mala influencia de Punk. No le parecía justo que todos olvidaran los errores que este último había cometido. Y esto es precisamente lo que le sucede a Seth, pues cree que todos lo darán la espalda y se pondrán del lado de Punk cuando se enfrenten por el campeonato, sin importarles su propio reinado.

Este escenario podría ser un giro sumamente interesante en el personaje de Rollins, ya que intentaría explicarles que solo trata de protegerlos. Sin embargo, los fans lo verían como el villano, lo que podría llevar a Rollins a una posible pérdida de su campeonato y un nuevo giro en su personaje.

► Los comentarios en backstage por parte de ambos

Estos dos individuos en redes sociales se han hecho diversos comentarios despectivos, especialmente cuando Punk formaba parte del programa WWE Backstage en Fox. En aquel entonces, Punk expresaba su desinterés en las acciones de Seth y no lograba entender la emoción de los fanáticos.

Ante esto, Rollins constantemente lo desafiaba a un enfrentamiento y en una ocasión, Punk respondió con burlas, creando así aún más tensión entre ellos. Ahora, con el regreso del luchador, esta llama ha vuelto a encenderse, ya que, en diferentes shows en vivo, Rollins ha hecho comentarios negativos hacia CM Punk, dando la impresión de que su rivalidad está más cerca que nunca.

HELL of a “response.” 🙄. Coward. https://t.co/kJ9vKm3zhI — Seth Rollins (@WWERollins) November 20, 2019

Si bien estos son puntos interesantes que podrían desarrollarse en su rivalidad, no son los únicos. Estoy convencida de que la historia entre Punk y Rollins dejará una marca en la lucha libre.