Jey Uso amenaza a Jimmy Uso: «Confía en mí»

Jey Uso se fue a WWE RAW huyendo de The Bloodline, pero no olvida ni a la facción –Roman Reigns, Solo Sikoa y Paul Heyman– ni mucho menos a su hermano, Jimmy Uso, a quien le manda un mensaje desde WWE’s The Bump.

► Jey Uso amenaza a Jimmy Uso

«No estuvo en mi Día de Acción de Gracias, te lo digo. Tampoco estuvo Solo. Jimmy y yo simplemente vamos a seguir haciendo lo que hemos estado haciendo, peleando y reconciliándonos discretamente desde que éramos más jóvenes. Pero últimamente, no sé si hay vuelta atrás de esto. Realmente la arruinó. Realmente me lastimó. Jimmy y yo, esta es la primera vez que simplemente no estamos en la misma sintonía, no estamos en la misma frecuencia juntos. No lo veo tanto. También estoy pasándola mal. Él está sufriendo, pero yo también estoy sufriendo«.

«Nos levantamos juntos, desde la nada. Incluso viajar solo es difícil. Me siento algo vacío. Como dijiste, estoy en el punto más alto. Quiero que mi hermano esté allí. Desearía que todo estuviera bien. Pero las cosas suceden. Las familias pelean, uce, y nos amaremos al final. Pero Jimmy va a recibir su merecido. Tienes una paliza esperándote, Uce. Confía en mí».

Todavía no se sabe cuando WWE dará el pistoletazo de salida a una rivalidad mano a mano entre The Usos pero sin duda será una ocasión fantástica tanto para el disfrute de los fanáticos como para los dos luchadores. Será además la primera vez que estén uno contra el otro.

Al menos en una verdadera historia entre ellos solos -El Linaje siempre estará ahí, es verdad- porque la vez anterior fue cuando Jimmy Uso volvió a WWE después de sus problemas legales e intentó que Jey Uso se alejara de Roman Reigns sin éxito. Fue aquel un episodio temprano de The Bloodline Saga.