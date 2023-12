En cada parte del conflicto que CM Punk mantuvo con AEW se puso sobre la mesa la posibilidad de un despido pretendido por el propio luchador, finalmente hecho efectivo la jornada del 2 de septiembre.

Durante la primera parte, surgieron especulaciones acerca de que Punk inició aquella trifulca en las postrimerías de All Out 2022 para ganarse su rescisión, cansado ya del confilicto con The Elite detonado meses antes. Sin embargo, Punk se repuso de sus dolencias e incluso propició la creación de Collision.

Y durante la segunda, supimos vía Bryan Alvarez que varias personas dentro de AEW creían que Punk buscaba dejar la empresa desde la renovación de The Elite. Si de verdad era su intención, pues, tal vez la pelea con Jack Perry en All In London le sirviera de excusa.

► Cómo AEW hizo que CM Punk volviera a WWE

Y alguien que parece apoyar la teoría es Booker T, quien aprovecha para criticar el entorno de trabajo de AEW ante los micrófonos de reciente edición del podcast ‘Hall of Fame’.

«Algunos dicen que lo acompañaron para que dejara el recinto [cuando CM Punk visitó Raw en abril de este año], pero parece que Punk estaba intentando averiguar, ‘¿cómo puedo volver a mi casa, a WWE?’ Como he dicho miles de veces antes, cuando fui a TNA no era como WWE, aunque tuviera mucho público y grandes shows. Pero al bajar esa rampa en TNA, sabías que no estabas en WWE. Y estoy seguro de que cada tipo que trabaja en AEW que llegó procedente de WWE se siente igual ahora mismo. No importa lo grande que sea el show de Wembley. Será un momento ‘cool’, pero no será como bajar por el escenario de WWE. ¡Lo entiendo, tío! Los chicos van a tomar el cheque. ¡Es como una mina de oro, tío! «No fue un buen entorno para CM Punk. Parece que desde el principio sólo hubo baches en el camino. No estoy echándole la culpa a nadie, pero parece que nadie podía llevarse bien».