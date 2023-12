CM Punk definirá a que marca irá el próximo RAW

CM Punkregresó a SmackDown después de casi una década de ausencia en la marca azul de la WWE, y lo hizo con un mensaje impactante para los aficionados.

La audiencia ovacionó a Brooks en todo momento mientras hablaba sobre con qué marca firmaría para volver a la acción dentro de la WWE.

También mencionó que aunque hay personas contentas con su regreso, no le importaba mucho la opinión de los demás al respecto.

Punk decidió dirigirse a Roman Reigns, quien rara vez aparece en SmackDown, recordándole que él fue el «Heyman Guy» original.

«DO YOU WANT ME TO THROW 29 OTHER SUPERSTARS OVER THE TOP ROPE AND THEN CLIMB THIS TURNBUCKLE AND POINT AT A SIGN AND MAIN EVENT #WrestleMania?!»

It sounds like the WWE Universe wants that, @CMPunk! 🔥#SmackDown pic.twitter.com/1DvhrghmSL

— WWE (@WWE) December 9, 2023