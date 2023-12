Asuka, con ayuda de Bayley derrotó a Charlotte Flair

Una vez más, Charlotte Flair y Asuka se enfrentaron en un mano a mano, esto tras la guerra con Damage CTRL, la cual no parece terminar.

Antes del encuentro, el equipo de japonesas y Dakota Kai decidieron que Bayley no apareciera en ringside junto a todas al lado de la Emperatriz del Mañana, pues la culparon de la derrota de Kairi Sane la semana anterior.

Sin embargo, todo el equipo de Damange CTRL, fue atacado por Zelina Vega, Michin, Bianca Belair y Shotzi sacándolas de la zona.

Fue así que el combate de féminas comenzó y ambas chocaron mostrando sus mejores armas; sin embargo, cuando Charlotte intentó la Figura 8, fue atacada por Bayley, lo que la distrajo para que Asuka la llevara al toque de espaldas y se llevara el combate.

#WEWANTASUKA @WWEAsuka Asuka picks up the win vs Charlotte. pic.twitter.com/FPhiwJZ9TU

— Mark S (@Crusher750) December 9, 2023