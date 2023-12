Boby Lashley se mantiene buscando ser retador al Campeonato EE.UU.

En el torneo para convertirse en el nuevo retador al Campeonato de Estados Unidos, Bobby Lashley enfrentó a Karrion Kross, en un combate donde los dos luchadores solo tenían en la mente salir con la victoria.

Lashley está buscando recuperar el cetro que en alguna ocasión fue suyo, pero que poco a poco se le fue alejando, mientras que Kross lleva un futuro incierto desde hace meses, por lo que era el momento de intentar conseguir ganar protagonismo.

Los dos contendientes tienen una gran fuerza, la cual demostraron desde el inicio del combate con fuertes golpes.

Tras unos minutos donde ambos mostraron su fuerza, Lashley aplicó un Spear para derrotar a Kross y seguir en el torneo.

BOBBY LASHLEY WITH THE SPEAR WITH BRAD NESSLER ON THE ANNOUNCERS TABLE WTF? #Smackdown pic.twitter.com/T2iIbyhoxB

— Mr Matthew CFB (@MrMatthew_CFB) December 9, 2023