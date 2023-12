CM Punk apareció en Deadline, no descartó unirse a NXT

CM Punk hizo una aparición sorpresiva en NXT Deadline, algo que realmente nadie esperaba.

Shawn Michaels apareció al inicio del Live Event Premium, y enseguida Punk se unió a él en el ring, afirmando que había enterrado el hacha de guerra con Triple H.

