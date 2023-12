Colby Covington: Siento que soy el campeón

La aparición más reciente de Colby Covington en la UFC fue dominante. El ex campeón interino de peso welter Covington (17-3 MMA, 12-3 UFC) no ha competido desde una victoria por decisión unánime sobre su ex amigo convertido en enemigo Jorge Masvidal en marzo de 2022.

Fue una actuación casi impecable para Covington, que llegó a resolver su rencor con Masvidal por más o menos tener su camino con él en la jaula.

«Fue una pelea fácil, cinco asaltos de dominio, 50-43 y un refresco«, dijo Covington a ESPN. «Llevo toda la vida peleándome con ese tipo. Nunca me ha ganado ni un segundo de ningún asalto, así que otra actuación dominante, sobre todo viniendo de un cambio de rumbo de tres meses después de vencer a ‘Marty’ (Kamaru) Usman en el Madison Square Garden.»

Antes de vencer a Masvidal, Covington se quedó corto ante Kamaru Usman por segunda vez en combates por el título indiscutible cuando se enfrentaron en UFC 268. Covington pensó que hizo lo suficiente para ganar la pelea.

«Creo que remonté y gané los tres últimos asaltos«, dijo Covington. «Lo derribé en el cuarto. Siento que le gané esa noche. Sólo porque no me pusieron el cinturón y tres jueces en la jaula no puntuaron la pelea para mí, le dieron tres asaltos a dos contra mí, eso está bien. Esas no son las personas que van a determinar mi valor, mi valía en este planeta. A los aficionados les impresiona mi trabajo. Eso es todo lo que me importa. Siento que soy el campeón«.

Covington tendrá su tercera oportunidad de conquistar el oro cuando desafíe al campeón del peso welter Leon Edwards (20-3 MMA, 12-2 UFC) en el combate estelar del UFC 296 el 16 de diciembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

