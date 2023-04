Deonna Purrazzo sueña con luchar con Mercedes Moné

Mercedes Moné dijo no hace mucho que puede luchar en cualquier compañía, incluida IMPACT. Y desde la misma ya ha recibido varios desafíos. La primera en levanta la mano fue Mickie James. Pero también lo hizo Tasha Steelz, que incluso propuso el combate para Multiverse United 2. Y ahora nos hacemos eco del interés de Deonna Purrazzo, la actual Campeona Mundial Knockouts.

> Mercedes Moné, un sueño para Deonna Purrazzo

“Obviamente, la primera persona en la que todos piensan es en Mercedes Moné. Esa es una lucha de ensueño para mí, desde hace años. Si esa es una oportunidad, me sentiría mal si no dijera: ‘Sí, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero’. Lo necesito’. Si Mayu gana, he estado en un combate con Mayu, ella me ganó en Ring of Honor para competir por el entonces Campeonato de Mujeres de Honor. Hay algo de historia allí que podría ser muy divertido volver a visitar si Mayu termina derrotando a Mercedes”.

Hablando en In The Weeds, revela que la Campeona IWGP ha sido una rival de ensueño durante años. Aquí podemos apuntar que The Virtuosa estuvo trabajando en WWE durante un tiempo, cuando The CEO era una de las principales estrellas de la empresa. Nunca se cruzaron pero quizá lo hagan próximamente en la zona de impacto.

