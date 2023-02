Mercedes Moné firmó con Bushiroad para trabajar tanto con New Japan Pro-Wrestling como con Stardom; el fin de semana, en Battle in the Valley, ganó el Campeonato IWGP. Así que entendemos que estará un tiempo trabajando en Japón. No obstante, eso no quiere decir que no pueda hacerlo en otros sitios.

Hasta ahora apenas se ha hablado de esta posibilidad pues realmente “The CEO” ni siquiera había tenido un combate en el país del sol naciente pero lo hacemos ahora porque ella misma aclara en su reciente entrevista con Scott Fishman para TVInsider que es agente libre y puede ir a donde quiera.

► Mercedes Moné es agente libre

“La cuestión es que soy una agente libre. No importa con New Japan. Puedo ir a cualquier parte. Puedo ir a New Japan, IMPACT, México, Alemania, Europa. Los enfrentamientos potenciales son infinitos. Lo mismo para New Japan. Sé que tienen asociaciones con CMLL, IMPACT, AEW. Ser fanática y ver todos estos enfrentamientos de todas partes del mundo es increíble. Sé que hay una mujercita en IMPACT a la que me encantaría enfrentar algún día, Mickie. ¡James! Veremos qué hay en las estrellas”.

Es interesante apuntar que, fuera de la lucha libre profesional, Mercedes Moné aparecerá próximamente junto a Naomi en el programa ‘Bar Rescue’ de Paramount Network:

Best believe @jontaffer did not come here to play 😤 Set your DVRs for all-new episodes of #BarRescue, returning SUN, FEB 26th at 10/9c on @ParamountNet! 🔥 pic.twitter.com/eknrprw64k — Bar Rescue (@BarRescue) February 18, 2023

¿Dónde te gustaría ver a Mercedes Moné?

