Tras el éxito de IMPACTxNJPW: Multiverse United ya se ha confirmado una segunda edición para el 20 de agosto. Todavía es pronto para saber qué luchas formarán el cartel pero siendo un evento tan importante no es de extrañar que haya luchadores pensando en lo que pasará entonces. Por ejemplo, Tasha Steelz. Ella no estuvo la primera vez pero quiere estar en la siguiente, y tiene en mente una gran oponente: Mercedes Moné. La que fuera Campeona Mundial Knockousts quiere verse las caras con la actual Campeona IWGP, según señala en WrestlingNewsCo.

> Tasha Steelz desafía a Mercedes Moné

“¿The CEO vs. The Boricua Badass? Lo veo. Lo veo. Mucha gente también lo ha estado viendo. Nunca digas nunca. Nunca puedes decir nunca, y vamos a manifestarlo ahora mismo. Vamos a hablar para que exista y, con suerte, en Multiverse United 2, todos podrán ver a Tasha Steelz vs. Mercedes Moné“.

Ambas guerreras nunca compartieron el encordado hasta ahora así que sería una ocasión magnífica para tener su primer combate. No obstante, no tenemos ninguna información acerca de que alguien más que la misma Tasha Steelz esté pensando en ello. La verdad es que Mercedes Moné ha estado recibiendo muchos desafíos de distintas compañías. De momento, está enfocada en Japón. Aunque ella misma ha comentado que podría trabajar en cualquier otro sitio, como IMPACT. Veremos si acaba haciéndolo y si llega a formar parte de este próximo PPV.

¿Te gustaría que se diera esta lucha?