Deonna Purrazzo y Steve Maclin están en su mejor momento. No solo por estar felizmente casados sino por ser Campeona Mundial Knockouts y Campeón Mundial Impact. Y para estar donde están, dejando a un lado su vida personal, han tenido que superar a muchos rivales duros. Pero, ¿quiénes fueron los más? De ello estuvieron hablando ambos recientemente en Fightful.

> Deonna Purrazzo señala a Jordynne Grace

“Jordynne Grace. Después de nuestra lucha Iron Man de Knockouts de 30 minutos, todo el tiempo. Jordynne Grace no conoce su propia fuerza. Ella es tan atlética. Ella puede moverse tan rápido. Ella es una potencia y creo que a veces no lo sabe y se deja llevar un poco. Pero sé que cuando entre allí con Grace, tengo que aportar la misma intensidad y permitirme elevarme un poco. Después de ese combate Iron Man, Steve estaba en el hotel. No esperábamos tener un combate de 30 minutos. Esperábamos tener un No DQ de diez minutos, es lo que esperábamos en las grabaciones. Luego, la noche anterior dijeron: ‘Era una broma’. Lo cual es increíble, en retrospectiva, porque hicimos historia. Hicimoa la primera y única Iron Man de Knockouts, ¿verdad? Pero santo cielo, dolió. No sé con qué me golpeó, probablemente todo, estoy conduciendo y la luz roja del hotel no se puso en verde lo suficientemente rápido para mí ese día. Solo quería volver con Steve y estaba llorando histérica en el auto. Estoy tan golpeada y nunca he pasado por eso en mi vida. Así que Jordynne Grace, combate Iron Man de Knockouts de 30 minutos”.

> Steve Maclin señala a Black Taurus

“Recientemente, en realidad es opuesto. Fue un combate de varios hombres en la televisión por el contendiente número uno al título de la X-Division y Black Taurus. Estaba haciendo el movimiento. Estoy haciendo la zambullida a través de las cuerdas y él es un tipo grueso. Lo amo hasta la muerte, muy talentoso. Fue como golpear una pared de ladrillos. Normalmente, cuando golpeas a alguien, cedes un poco y caéis juntos al suelo. Estaba golpeando una pared de ladrillos. Recientemente, eso es probablemente lo más difícil. Lo golpeé y me lastimé más, si eso tiene algún sentido. Fue un combate divertido. Al menos me atrapó. La mayoría de la gente no atrapa a la gente ahora”.