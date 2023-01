“(…) Hablas de ese combate con Sasha [Mercedes Moné], ese es un combate que nunca tuvimos en WWE. Nunca tuvimos un combate individual y es algo que siempre quisimos. Con ella en Stardom y New Japan, esa oportunidad de tener ese combate individual sería increíble (…)”. Como nueva Campeona de las Knockouts en IMPACT! Wrestling, Mickie James tiene muchos objetivos. Y uno de ellos, como expresaba hace unos días, es luchar contra Mercedes Moné.

► Mickie James invita a Mercedes Moné

De hecho, le gustaría que la ahora luchadora de NJPW y Stardom fuera a la zona de impacto para verse las caras, según expone en SEScoops. No está claro si Mercedes Moné lo tiene permitido dado su contrato con Bushiroad pero seguramente así sea. Aunque no sabemos si tiene interés en tomar ese camino. Lo mismo sucede con AEW. ¿Realmente quiere luchar en otra compañía estadounidense que no sea la WWE? De momento, leamos las palabras de Mickie James:

“Estoy emocionada por ella. El mundo es su ostra. Literalmente puede hacer lo que quiera. Creo que cualquier empresa se beneficiaría de tenerla en su elenco. Es una estrella. El hecho de que ella no necesita estar en un elenco porque podría actuar o podría hacer muchas cosas, demuestra que tiene una pasión genuina por la lucha libre, y que es genial. Nunca he tenido un combate individual con Sasha. Realmente me encantaría tener un combate individual con Mercedes. La amo.

“Tengo mucho amor y respeto por ella. Creo que ella es increíble. Estoy emocionada de ver su viaje, realmente lo estoy. Estoy emocionada porque siento que ahora tiene la oportunidad de hacerlo a su manera, y quería muchas cosas, y ahora puede ir a conseguirlas. Puede ir a probarse contra quien quiera y aparecer en todas partes. Eso es lo que espero, que apaarezca en todas partes. Ven a IMPACT“.

¿Os gustaría que Mercedes Moné trabajara en IMPACT! Wrestling?