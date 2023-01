John Morrison fue despedido de la WWE en noviembre de 2021. ¿Podría volver en Royal Rumble 2023? Esta es una pregunta a la que están respondiendo muchas ex Superestrellas ahora que se acerca el Evento Premium. Chris Van Vliet se la planteó recientemente. También hablaron sobre el adiós del luchador a la compañía o su historia con The Miz.

► Royal Rumble 2023

“Eso no sería lo peor. Imagina lo genial que sería para WWE. Tengo un montón de asuntos pendientes. Asuntos pendientes con mi amigo/enemigo, The Miz, y un montón de gente en el elenco. En el negocio de la lucha libre profesional, si miras los elencos de Raw, SmackDown, NXT, Rampage, Dynamite, IMPACT, MLW, Ring of Honor, NWA, tengo una historia personal y problemas con todos. No con todos, pero mucha gente en cada una de esos elencos. Sería genial volver a WWE, sería genial ir a cualquiera de ellas, porque hay un montón de asuntos pendientes, un montón de nuevos enfrentamientos, y sobre todo porque me gusta la lucha libre”.

► Su despido de WWE

“Siento que tenía una buena vibra en mi cabeza de donde estaba parado. No pensé que me iban a despedir, hasta el final, cuando me di cuenta de que estaba tratando de hacer un personaje que había sido enrevesado y ajustado hasta que se volvió algo imposible, y luego comencé a pensar: ‘No me sorprendería si me despidieran’. Entonces, sucedió”.

► Su historia con The Miz

“No es la primera vez y no será la última vez que sucede con WWE o cualquier organización de lucha libre en general (dejar una historia a medias). Sería genial volver allí y retomar eso, pero si no sucede, sabes qué, no es el fin del mundo para mí. Apesta para Miz, necesita ayuda [risas]”.

