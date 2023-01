Mickie James vuelve a ser la Campeona de las Knockouts en IMPACT! Wrestling y tiene algunos deseos fuera de la compañía. Como señala en su reciente entrevista con Busted Open Radio, quiere llevar el título alrededor del mundo, luchar con Merecedes Moné, luchar en la WWE, luchar en All Elite Wrestling…

► Los deseos de Mickie James como Campeona de las Knockouts

“Eso me encantaría (la posibilidad de viajar a diferentes promociones con el título). Sería un honor hacer eso. Dije que si ganaba este campeonato tendría la intención de hacer de este mi mejor reinado y convertirme en la mejor campeona mundial de las Knockouts de todos los tiempos. Para ser una campeona mundial tienes que representar en todo el mundo. IMPACT ha sido muy amable conmigo y no es ningún secreto que están dispuestos a hacer grandes negocios. Siempre tratan de hacer lo mejor para la empresa y realmente tienen una mente abierta cuando se trata de muchos cosas y son progresivos sobre muchas cosas. Hablas de ese combate con Sasha [Mercedes Moné], ese es un combate que nunca tuvimos en WWE. Nunca tuvimos un combate individual y es algo que siempre quisimos. Con ella en Stardom y New Japan, esa oportunidad de tener ese combate individual sería increíble.

“Ir contra alguien en AEW, esa es una puerta que nunca había cruzado antes. Britt Baker o Jamie Hayter, ella es la campeona, la amo. Es fantástica. Alguien como Jade Cargill, que es una anomalía, es una atracción, eso serían dos universos paralelos, dos mundos diferentes chocando. Eso sería genial. Tuve la suerte de volver a la WWE para el Rumble la última vez, pero hay muchas mujeres, Charlotte (Flair), Bayley, Becky (Lynch), personas con las que nunca tuve la oportunidad de ser yo en ese ring. Ese combate con Asuka es probablemente mi mejor combate cuando volví a la WWE la última vez, y tuve algunos momentos increíbles y pude hacer WrestleMania con Alexa (Bliss), pero no tuve la oportunidad de presentar Hardcore Country hasta el Rumble, pero también recuerda a la gente quién es Mickie James en el ring. Eso es algo de esta vez con IMPACT, le recordé a mucha gente y me gané ese respeto de nuevo. Rezaría por algo así. Realmente me gustaría hacer que este título sea notable y especial.

“No se trata de victorias o derrotas, obviamente quiero ser una campeona, no quiero perder, sino poder tener la oportunidad de ponerme a prueba contra una nueva clase de mujeres cuando hay oportunidades ahora que nunca hubo antes. Es emocionante. Sería realmente bueno, no solo para resumir mi carrera, sino también para que esta carrera por el título sea especial para mí y para los fanáticos. Sería una oportunidad para darles a los fanáticos algo diferente e inesperado en todos los sentidos”.

¿Pensáis que Mickie James verá cumplidos sus deseos?