Kofi Kingston: “Extrañaremos a Stephanie McMahon”

Al poco del retorno de Vince McMahon a la WWE, Stephanie McMahon anunció su dimisión. Ariel Helwani señalaba recientemente que es una mala señal. Ahora quien se pronuncia es Kofi Kingston, quien tuvo la portunidad de trabajar durante muchos años con la ex CEO.

► La dimisión de Stephanie McMahon a ojos de Kofi Kingston

“He tenido mucha suerte de haber conocido muy bien a Stephanie durante los últimos 15 años, y su pasión por la industria es innegable. Obviamente, es un negocio familiar, pero con solo escucharla hablar, se me pone la piel de gallina pensando en eso en este momento. Pero yendo a diferentes eventos y escuchándola hablar sobre el impacto que hemos tenido como compañía y su experiencia desde que era joven hasta que era adulta, WWE es su vida. Ella hace mucho por la compañía, ya sea que se vea o no. Ella es parte del elemento vital que permitió que la WWE existiera. Por lo tanto, definitivamente extrañaremos su presencia, pero se ganó el derecho de jubilarse y disfrutar de su vida familiar, y estoy feliz por ella en ese sentido“.

“Veremos un poco a dónde van las cosas, pero como dije antes, no sabes lo que va a pasar en la WWE a largo plazo. Entonces, nuestro papel como Superestrellas permanece constante. Saldremos y daremos los mejores combates posibles y contaremos historias en el ring, y daremos aa las personas recuerdos increíbles, y una razón para volver e invertir en nuestro producto. Eso es lo que hacemos, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor, salimos y hacemos un gran espectáculo. Así que espero poder continuar saliendo y actuando allí en el escenario más grandioso de todos”.

¿Qué opináis de las palabras de Kofi Kingston?