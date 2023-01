Más detalles sobre la salida de Stephanie McMahon de WWE

Stephanie McMahon, quien hasta hace unos de días fuera la Presidenta y Co-CEO de WWE, sorprendió a todos con su renuncia el pasado martes 10 de enero para dedicarse de lleno a su familia, teniendo en cuenta que hace ocho meses había hecho la misma solicitud, que tuvo que interrumpirla por la situación emergente que la compañía atravesó tras la salida de su padre, Vince McMahon.

► La renuncia de Stephanie McMahon habría sido “forzada”

Con la noticia de la partida de Stephanie fresca en el aire, se anunció que Vince McMahon había sido elegido presidente ejecutivo, a lo cual siguieron los rumores de que WWE había sido comprada por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita. Sin embargo, los informes de esto último fueron desmentidos, y no han existido más cambios desde entonces. No obstante, en el caso de Stephanie McMahon parece que hay más tela que cortar, empezando con el hecho de que esta renuncia sería definitiva y no temporal, como lo que planteó el año pasado.

En el reciente Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer ha intentado aclarar la línea de tiempo de los eventos y lo que realmente sucedió con la ex CEO de WWE. El regreso de Vince McMahon a la WWE en realidad tuvo lugar el 5 de enero, como se indica en una presentación legal, aunque WWE no lo anunció públicamente hasta un día después. Meltzer agregó que Vince reemplazó a Stephanie en la Junta Directiva el 9 de enero y su renuncia se hizo oficial al día siguiente, y también señaló que Stephanie fue “esencialmente removida de su puesto”, insinuando que las cosas no habría sido una simple renuncia.

“El 5 de enero, cuando recuperó el poder, Vince hizo una presentación que incluía cambios en los estatutos que le otorgaban el poder por escrito para eliminar a cualquier persona de la Junta en cualquier momento, con o sin causa, y el poder de agregar nuevas personas. .

Vince reemplazó a Stephanie como presidenta de la junta en realidad el 9 de enero, al igual que el voto unánime se dio con Stephanie fuera de la junta. Su carta de renuncia a la empresa se tomó oficialmente al día siguiente. Esencialmente, fue destituida de su puesto y luego Vince fue votado por unanimidad.

Stephanie anunció que se iba, pero a diferencia de la primera vez, esta fue una ruptura total. No fue una licencia sino una renuncia. Y renunció a su puesto en la Junta Directiva”.

Anteriormente se informó que Triple H y Stephanie McMahon se opusieron a la idea de vender WWE, por lo que poco a poco se va conociendo el motivo detrás de la renuncia de esta última, y de que los cambios en WWE podrían estar lejos de concluir.