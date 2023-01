“Vince reemplazó a Stephanie como presidenta de la junta en realidad el 9 de enero, al igual que el voto unánime se dio con Stephanie fuera de la junta. Su carta de renuncia a la empresa se tomó oficialmente al día siguiente. Esencialmente, fue destituida de su puesto y luego Vince fue votado por unanimidad. Stephanie anunció que se iba, pero a diferencia de la primera vez, esta fue una ruptura total. No fue una licencia sino una renuncia. Y renunció a su puesto en la Junta Directiva”. Esto pasó, por lo que sabemos hasta ahora, con la reciente dimisión de Stephanie McMahon de la WWE.

► Ariel Helwani habla de la dimisión de Stephanie McMahon

En espera de más información continuamos haciéndonos eco de más opiniones relativas a esta noticia, como hiciéramos no hace mucho con Kurt Angle. De Stephanie McMahon (y Triple H) también supimos que en realidad no se opuso a la venta de la compañía. Quien comparte ahora sus pensamientos es Ariel Helwani, reconocido y multipremiado periodista de MMA, lucha libre profesional y otras industrias. Hablando recientemente en The Bill Simmons Podcast señalaba que la salida de la ex CEO ha sido un mal movimiento para la WWE.

“Su renuncia es una mala señal. Ella es tan simpática y respetada. Es la empresaria por excelencia. Si decide hacer algo… imagina una empresa de medios dirigida por [Stephanie]. Siento que tendrá éxito en todo lo que haga”.

¿Estáis de acuerdo con Ariel Helwani?