Más del posible retorno de Vince McMahon a WWE TV

“Nadie sabe qué hará Vince., ¡El Tiranosaurio rex se ha escapado del corral!” Sin embargo, si yo fuera un hombre al que le gustara apostar… probablemente, apostaría en grande a que McMahon va a aparecer, de alguna manera, en el 30 Aniversario de Raw. Evento que se realizará el lunes 23 de enero de 2023 en Philadephia, Pennsylvania”. Tan solo unas horas atrás abriámos otra vía en el regreso de Vince McMahon a la WWE informando acerca de si podría volver pronto a la televisión, apareciendo en el 30 aniversario de Raw.

► Vince McMahon volvería a WWE TV

Y ahora continuamos tirando del mismo hilo con información de nuestro compañero Dave Meltzer en el reciente Wrestling Observer Radio:

‘Vince está en la oficina, todavía no ha ido a la televisión. Pero digo probablemente ‘todavía’. Ciertamente hay rumores de que lo hará, le he preguntado a la gente y no se sorprenderían. Pero no es como si hubiera una cita.

“Existe la sensación de que Vince querrá salir en la televisión y obtendrá una gran reacción cuando lo haga.

“Pero él está en la oficina, está hablando de otras cosas además de la venta, y creo que probablemente habrá más y más huellas dactilares de Vince a medida que pase el tiempo. En lo que respecta a la creatividad, solo depende de… si Vince lo quiere, trabajará para conseguirlo“.

¿Os gustaría ver a Vince McMahon de nuevo en WWE TV?