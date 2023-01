“Las fuentes le dijeron a Axios que Stephanie McMahon y su esposo Paul “Triple H” Levesque, el director de contenido de la compañía y un luchador profesional retirado, se habían opuesto a la venta“. Unos días atrás nos hacíamos eco de este informe que señalaba que Triple H y Stephanie McMahon se opusieron a la venta de la WWE. Entonces, se especulaba también con la posibilidad de que esa negativa habría llevado a la ex CEO de la compañía luchística a abandonarla recientemente. Pero, ¿realmente lo hicieron?

► Triple H, Stephanie y la venta de la WWE

No, no lo hicieron, según informa Dave Meltzer en el Wrestling Observer Radio: “Levesque y Steph no estaban en contra de la venta. Estaban abiertos a todas las posibilidades. En muchos sentidos, se garantizó que la empresa se vendería de alguna manera en el hecho de que las acciones de Vince McMahon tenían que abordarse. En ese sentido, se garantizó cierto nivel de venta”. Esto tiene más sentido pues la cuestión de la venta de la compañía no acaba de surgir ni se le ocurrió a Vince McMahon en su ausencia.

De hecho, no hace mucho informamos de que el mandamás y Nick Khan acordaron venderla hace años. Y realmente durante mucho tiempo venimos hablando de ello, aunque nunca con tanta seguridad de que va a suceder como en la actualidad. Es posible, especulando, que en algún momento anterior Triple H y Stephanie McMahon sí se opusieran pero no tendría sentido que lo hicieran ahora. Aunque entendemos que no estarán demasiado contentos dado que una venta podría cambiar todo por lo que han estado trabajando.